03 октября 2025 в 20:41

В Белоруссии на границе с Польшей нашли тело африканки

На границе Белоруссии и Польши нашли тело женщины-африканки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На границе Белоруссии с Польшей обнаружили тело погибшей африканки, сообщил Государственный пограничный комитет страны. Труп нашли 2 октября в Каменецком районе Брестской области рядом с польским заградительным забором.

Брестские пограничники в Каменецком районе 2 октября обнаружили тело мертвой девушки африканской внешности. Труп находился в непосредственной близости от польского забора, — говорится в сообщении.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа для установления всех обстоятельств смерти. В ведомстве отметили, что с начала 2024 года в зоне белорусско-польской границы погибли 15 мигрантов. А с 2021 года число погибших беженцев на подступах к Евросоюзу составило 76 человек.

Ранее польский военнослужащий получил ранение руки при столкновении с группой нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Черемха. Пострадавшего доставили в больницу Белостока. Военную полицию назначили расследовать случившееся.

