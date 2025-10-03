Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
03 октября 2025 в 14:04

Путин озвучил главный просчет Польши перед Второй мировой войной

Путин: Польша не дала СССР прийти на помощь Чехословакии перед Второй мировой

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Польша не вошла в состав СССР из-за антироссийской позиции своего лидера Юзефа Пилсудского, заявил президент России Владимир Путин на полях «Валдая». Российский лидер отметил, что польское руководство в предвоенный период совершило ряд стратегических ошибок, включая отказ пропустить советские войска для помощи Чехословакии, передает KP.RU.

Путин подчеркнул, что Варшава также угрожала уничтожением советских самолетов в случае нарушения ее воздушного пространства. Глава государства выразил надежду, что нынешние польские политики извлекут уроки из прошлого для предотвращения аналогичных просчетов.

Ранее издание The New York Times заявило, что президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» подверг критике правящие круги Европы. Российский лидер обвинил их в нагнетании истерии вокруг так называемой «российской угрозы». Глава РФ отметил, что такие страны, как Германия, своими действиями по милитаризации лишь увеличивают риск возникновения конфликта. Он подчеркнул, что Россия внимательно следит за набирающей обороты милитаризацией Европы и рассматривает ее как опасный процесс.

Владимир Путин
Польша
СССР
Чехословакия
Вторая мировая война
