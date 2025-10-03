В МХТ раскрыли место прощания с Ниной Гуляевой Прощание с актрисой Гуляевой пройдет в МХТ имени Чехова

Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ниной Гуляевой состоится в Московском художественном театре имени Чехова, сообщила пресс-служба театра. Конкретные дата и время проведения траурного мероприятия будут объявлены дополнительно.

Актриса ушла из жизни на 95-м году жизни, о чем стало известно 3 октября. Ее творческий путь на мхатовской сцене начался более семи десятилетий назад, когда она, будучи студенткой Школы-студии МХАТ, сыграла свою первую роль в спектакле «Анна Каренина».

Нина Гуляева родилась 18 апреля 1931 года и после окончания обучения в 1954 году была принята в труппу прославленного театра. За весь период своей творческой деятельности артистка воплотила на сцене около шестидесяти различных образов.

Помимо театральной работы, Гуляева также занималась кинематографом и озвучиванием. В МХТ она познакомилась со своим супругом — народным артистом СССР Вячеславом Невинным, а их сын продолжил семейную династию, став заслуженным артистом России.

