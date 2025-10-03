Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
03 октября 2025 в 19:42

В МХТ раскрыли место прощания с Ниной Гуляевой

Прощание с актрисой Гуляевой пройдет в МХТ имени Чехова

Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ниной Гуляевой состоится в Московском художественном театре имени Чехова, сообщила пресс-служба театра. Конкретные дата и время проведения траурного мероприятия будут объявлены дополнительно.

Прощание с актрисой пройдёт в МХТ имени А. П. Чехова. О дате и времени будет сообщено дополнительно, — сказано в сообщении.

Актриса ушла из жизни на 95-м году жизни, о чем стало известно 3 октября. Ее творческий путь на мхатовской сцене начался более семи десятилетий назад, когда она, будучи студенткой Школы-студии МХАТ, сыграла свою первую роль в спектакле «Анна Каренина».

Нина Гуляева родилась 18 апреля 1931 года и после окончания обучения в 1954 году была принята в труппу прославленного театра. За весь период своей творческой деятельности артистка воплотила на сцене около шестидесяти различных образов.

Помимо театральной работы, Гуляева также занималась кинематографом и озвучиванием. В МХТ она познакомилась со своим супругом — народным артистом СССР Вячеславом Невинным, а их сын продолжил семейную династию, став заслуженным артистом России.

Ранее актер Сергей Рыбин, известный по сериалам «Морские дьяволы» и «Невский», скончался на 52-м году жизни. Артист ушел из жизни 29 сентября, оставив после себя около тридцати работ в кино, включая роли в таких проектах, как «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия».

Россия
артисты
смерти
похороны
МХТ имени Чехова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Как в МХАТе»: Бояков рассказал о развитии театра на Ордынке
Солдату с перебитым миной горлом сделали уникальную операцию на СВО
Военэксперт оценил тактику охоты ВС РФ на «дроноводов» ВСУ
В МХТ раскрыли место прощания с Ниной Гуляевой
Гладков рассказал, чем обернулась атака БПЛА ВСУ на Шебекино
Последствия ДТП с участием дочери главаря ОПГ Цапка попали на видео
Москвича вырезали из-под трактора после тест-драйва тюнингованного Camaro
Раскрыта роль миллиардера Сулейманова в громких преступлениях
Куба, развод с Разумовской, новая любовь: как живет актер Артем Карасев
В Европе призвали «убрать руки» от активов России
Россиянам до конца 2026 года запретили ловить один вид рыбы на Каспии
Воздушное французское безе: идеальный десерт за минуту
В США началось слушание по приговору P. Diddy
Москвичи столкнутся с перекрытиями дорог в центре из-за одной причины
Эскорт, ссора с дочерью, гостевой брак: как живет телеведущая Дана Борисова
Бизнесмен-убийца и похищение подростка ревнивцем: главные ЧП дня
Директор филиала музея ВС России задержан спецслужбой
В России зафиксировали падение выдачи автокредитов
Проект строительства метро за $2,1 млрд заморозили из-за расового скандала
Раскрыта причина смерти голоса многими любимых мультфильмов
Дальше
Самое популярное
Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС
Мир

Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Посадите осенью — в мае весь сад в белоснежных горошинах! Махровая красотка цветет без устали до сентября
Общество

Посадите осенью — в мае весь сад в белоснежных горошинах! Махровая красотка цветет без устали до сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.