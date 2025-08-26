На польско-белорусской границе ранен военный В Польше расследуют инцидент с ранением солдата у границы с Белоруссией

Польский военнослужащий получил ранение при столкновении с группой нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, сообщает РИА Новости со ссылкой на Оперативное командование Вооруженных сил Польши. Инцидент произошел вечером 25 августа в районе населенного пункта Черемха.

При пресечении незаконного пересечения границы группой агрессивно настроенных мигрантов военнослужащий Подляской оперативной группы получил ранение левой руки, — говорится в сообщении.

Пострадавший доставлен в больницу Белостока, его состояние оценивается как стабильное. Расследование инцидента проводит военная полиция.

Ранее СМИ сообщили, что в Польше и Финляндии планируют восстановить болота, чтобы «отгородиться от России». Помимо цели укрепить границы, страны приняли такое решение для борьбы с изменением климата.

До этого МВД Польши объявило о предоставлении пограничной службе расширенных полномочий по применению специализированных средств против нелегалов. Теперь пограничники смогут использовать водяные пушки и антидроновые ружья для противодействия мигрантам. Ведомство сообщило, что эта мера призвана повысить эффективность действий пограничной охраны в условиях продолжающегося миграционного давления.