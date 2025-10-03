Стала известна новая цена проезда по МСД в часы пик Стоимость проезда по МСД в часы пик вырастет до 10 рублей

С 13 октября в Москве изменится стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД) в часы пик, сообщили в столичном Дептрансе. В будние дни с 7:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00 плата за участок увеличится на 3 рубля и составит 10 рублей.

Чтобы ваши поездки оставались такими же быстрыми, комфортными и прогнозируемыми по времени, с 13 октября стоимость проезда по МСД в критически загруженные часы — с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00 — будет проиндексирована на 3 рубля — до 10 рублей за участок, — говорится в сообщении.

В остальное время, включая выходные и праздничные дни, плата за проезд взиматься не будет. Стоимость транзитного проезда по всей трассе сохранится на прежнем уровне — 950 рублей. Оплатить дорогу можно через приложение «Парковки России», портал «Госуслуги» или официальный сайт МСД.

Ранее эксперты спрогнозировали рост цен на такси в Москве и Санкт-Петербурге на 20–35% к 2026–2027 году. Причиной повышения станет новый закон о локализации, требующий от перевозчиков использовать автомобили только российского производства. В результате средняя стоимость поездки может достичь 1100–1250 рублей.