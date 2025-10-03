Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
03 октября 2025 в 21:02

Стала известна новая цена проезда по МСД в часы пик

Стоимость проезда по МСД в часы пик вырастет до 10 рублей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

С 13 октября в Москве изменится стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД) в часы пик, сообщили в столичном Дептрансе. В будние дни с 7:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00 плата за участок увеличится на 3 рубля и составит 10 рублей.

Чтобы ваши поездки оставались такими же быстрыми, комфортными и прогнозируемыми по времени, с 13 октября стоимость проезда по МСД в критически загруженные часы — с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00 — будет проиндексирована на 3 рубля — до 10 рублей за участок, — говорится в сообщении.

В остальное время, включая выходные и праздничные дни, плата за проезд взиматься не будет. Стоимость транзитного проезда по всей трассе сохранится на прежнем уровне — 950 рублей. Оплатить дорогу можно через приложение «Парковки России», портал «Госуслуги» или официальный сайт МСД.

Ранее эксперты спрогнозировали рост цен на такси в Москве и Санкт-Петербурге на 20–35% к 2026–2027 году. Причиной повышения станет новый закон о локализации, требующий от перевозчиков использовать автомобили только российского производства. В результате средняя стоимость поездки может достичь 1100–1250 рублей.

цены
автомобили
индексация
дороги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Локомотив» не устоял после удаления Радулова в Омске
Пропавшую под Красноярском семью с ребенком перестали искать
Российский регион отказался от ношения хиджабов в школах
В Петербурге сняли на видео полыхающую на шоссе машину
В ЦБ объяснили, чем опасны призывы к снижению ключевой ставки
Российские ученые совершили прорыв в лечении наследственных болезней
Стала известна новая цена проезда по МСД в часы пик
Нагиев, слухи об измене жены, критика дочери: как живет актер Игорь Лифанов
Лудоман-убийца, педофил-похититель и студент-мясник: главные ЧП недели
В Белом доме заявили о возможном голосовании по шатдауну
Застрявшую в стене кошку не могли достать четыре дня
Россиянка прошла собеседование на работу и лишилась телефона
Москву накрыл неожиданный туристический бум из-за рубежа
Названо число убитых после атаки США по нарко-кораблю
Свириденко пошутила о карьерных предпочтениях на встрече G7
В Белоруссии на границе с Польшей нашли тело африканки
В МО подсчитали количество сбитых дронов ВСУ над Россией за пять часов
Полицейский попросил у украинца документы, а получил удар ножом
Биржа труда Новосибирска: как получить пособие и найти работу в 2025 году
Путин насладился звучанием редкого музыкального инструмента
Дальше
Самое популярное
Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС
Мир

Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Цветок, который выживает в глине и под снегом! Посейте в октябре и забудьте до мая
Общество

Цветок, который выживает в глине и под снегом! Посейте в октябре и забудьте до мая

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.