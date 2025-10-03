Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
03 октября 2025 в 21:44

«Дивиденды для народа»: Трамп нашел применение доходам от пошлин

Трамп заявил о возможности платить жителям США за счет доходов от пошлин

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Consolidated News Photos

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу OAN News анонсировал возможность прямых выплат американским гражданам за счет средств, собранных с введенных им тарифов. Он охарактеризовал эти потенциальные платежи как «дивиденды для народа Америки».

Мы также можем сделать распределение для людей, почти как дивиденды для народа Америки, — сказал Трамп.

По словам Трампа, размер выплат может составить от $1000 (более 81 тысячи рублей) до $2000 (более 160 тысяч рублей) на человека. Источником финансирования этой инициативы должны стать возросшие доходы от таможенных пошлин. Помимо прямых выплат населению, часть тарифных доходов может быть направлена на сокращение огромного государственного долга США, считает он.

Ранее Трамп объявил о введении новых отраслевых пошлин в размере 50% на кухонные шкафы и туалетные столики. При этом для мягкой мебели они составят 30%. По мнению Трампа, эти меры должны защитить местных производителей.

До этого глава США заявил, что лишь Соединенные Штаты имеют право вводить тарифные ограничения. По его словам, пошлины приносят триллионы долларов в бюджет и оказывают положительное влияние на экономику. Глава Белого дома отметил, что такие меры действительно работают, так как людям некуда деваться.

Дональд Трамп
США
выплаты
пошлины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Су-57 лучше Rafale Макрона. Почему все в восторге от русского супероружия
Критиковавший Киев офицер ВСУ сообщил о расформировании его роты
На Украине рассказали о массовом бегстве из Днепропетровской области
«Приоритетные цели»: операторам дронов ВСУ предрекли незавидное будущее
В аэропорту Праги приняли меры из-за угрозы БПЛА
Операторы БПЛА мрут как мухи: РФ оставит Зеленского без его главного оружия
Вучич поставил точку в «сказках» о российской доле в сербской NIS
Белый дом объяснил, почему миллионы военных в США остались без копейки
«Дивиденды для народа»: Трамп нашел применение доходам от пошлин
На Украине «ожила» зона отчуждения
«Локомотив» не устоял после удаления Радулова в Омске
Пропавшую под Красноярском семью с ребенком перестали искать авиацией
Российский регион отказался от ношения хиджабов в школах
В Петербурге сняли на видео полыхающую на шоссе машину
В ЦБ объяснили, чем опасны призывы к снижению ключевой ставки
Российские ученые совершили прорыв в лечении наследственных болезней
Стала известна новая цена проезда по МСД в часы пик
Нагиев, слухи об измене жены, критика дочери: как живет актер Игорь Лифанов
Лудоман-убийца, педофил-похититель и студент-мясник: главные ЧП недели
В Белом доме заявили о возможном голосовании по шатдауну
Дальше
Самое популярное
Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС
Мир

Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Цветок, который выживает в глине и под снегом! Посейте в октябре и забудьте до мая
Общество

Цветок, который выживает в глине и под снегом! Посейте в октябре и забудьте до мая

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.