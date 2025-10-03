«Дивиденды для народа»: Трамп нашел применение доходам от пошлин Трамп заявил о возможности платить жителям США за счет доходов от пошлин

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу OAN News анонсировал возможность прямых выплат американским гражданам за счет средств, собранных с введенных им тарифов. Он охарактеризовал эти потенциальные платежи как «дивиденды для народа Америки».

Мы также можем сделать распределение для людей, почти как дивиденды для народа Америки, — сказал Трамп.

По словам Трампа, размер выплат может составить от $1000 (более 81 тысячи рублей) до $2000 (более 160 тысяч рублей) на человека. Источником финансирования этой инициативы должны стать возросшие доходы от таможенных пошлин. Помимо прямых выплат населению, часть тарифных доходов может быть направлена на сокращение огромного государственного долга США, считает он.

Ранее Трамп объявил о введении новых отраслевых пошлин в размере 50% на кухонные шкафы и туалетные столики. При этом для мягкой мебели они составят 30%. По мнению Трампа, эти меры должны защитить местных производителей.

До этого глава США заявил, что лишь Соединенные Штаты имеют право вводить тарифные ограничения. По его словам, пошлины приносят триллионы долларов в бюджет и оказывают положительное влияние на экономику. Глава Белого дома отметил, что такие меры действительно работают, так как людям некуда деваться.