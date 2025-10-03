Биржа труда Новосибирска: как получить пособие и найти работу в 2025 году

Для жителей Новосибирска, оставшихся без работы или находящихся в активном поиске нового места, актуальным становится вопрос, как встать на биржу труда в Новосибирске.

Кто имеет право на обращение?

В Центр занятости населения Новосибирской области могут обратиться россияне трудоспособного возраста, а также иностранные граждане, имеющие законное право на работу в РФ. Основное требование — отсутствие официального трудоустройства, пенсии по старости, очного обучения, статуса индивидуального предпринимателя или самозанятого. Для регистрации потребуются паспорт, трудовая книжка (при наличии), документ об образовании, справка о среднем заработке за последние три месяца работы. В отдельных случаях могут понадобиться дополнительные бумаги, например справка об инвалидности, военный билет и другие. Рекомендуется заранее уточнить полный перечень на сайте ЦЗН региона или по телефону горячей линии.

Способы подачи заявления в 2025 году

Оформиться в службе занятости можно несколькими способами.

Личный визит — в любом районном отделении центра занятости Новосибирска. Сотрудники помогут собрать документы, заполнить анкету и подберут варианты трудоустройства, соответствующие вашей квалификации.

Цифровая регистрация — через федеральный портал «Работа России». Необходимо заполнить электронную анкету, прикрепить сканы документов и отправить заявление онлайн. Это позволяет встать на биржу труда, не выходя из дома, и быстро решить вопрос: «Как встать на биржу труда в Новосибирске».

Как встать на биржу труда в Новосибирске: советы для желающих трудоустроиться Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Где искать вакансии жителям Новосибирска и области

После постановки на учет специалисты центра занятости формируют индивидуальный план содействия трудоустройству с учетом образования, опыта и места жительства соискателя. Актуальные вакансии можно найти не только на портале «Работа России», но и на сайте ЦЗН Новосибирской области, где регулярно обновляется база предложений от работодателей региона.

Размер и сроки выплаты пособия по безработице

В 2025 году размер пособия зависит от предыдущего места работы, стажа и среднего заработка. Первые три месяца выплачивается 75% от среднего заработка за последние три месяца трудоустройства, следующие три месяца — 60%, но не более 15 044 рублей в первые месяцы и не менее 1 764 рублей в месяц. Для отдельных категорий граждан, в том числе предпенсионеров и лиц с особым стажем, предусмотрены увеличенные сроки и размер выплат. При отказе от двух подходящих вакансий или нарушении регламента выплаты могут быть приостановлены или прекращены.

Новшества 2025 года

С начала 2025 года для постановки на учет необходимо пройти процедуру профилирования — оценку профессиональных и личных качеств для составления индивидуального плана занятости. Без этого этапа статус безработного не присваивается. Также появилась возможность выполнять краткосрочную подработку по договору ГПХ (до 5 рабочих дней в месяц) без потери статуса и пособия.

Размер и сроки выплаты пособия по безработице Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

