01 октября 2025 в 13:53

«Непотопляемая»: Дерипаска восхитился стойкостью предпринимателей из России

Дерипаска сравнил бизнес в России с картиной Репина «Бурлаки на Волге»

Олег Дерипаска Олег Дерипаска Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бизнесмены, которые продолжают вести бизнес в России в сложившихся условиях, похожи на героев картины художника Ильи Репина «Бурлаки на Волге», написал в своем Telegram-канале миллиардер и предприниматель Олег Дерипаска. При этом он сравнил российскую банковскую систему с «непотопляемой ладьей».

Примерно вот так сейчас выглядит русский предприниматель, ведущий бизнес на Родине нашей богоизбранной. P. S. На заднем плане — непотопляемая ладья нашей банковской системы, — написал он.

Ранее стало известно, что Евросоюз исключил из санкционного списка двоюродного брата Олега Дерипаски Павла Езубова. Кроме того, ограничения сняты с умершего бывшего министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Константина Завизенова.

До этого Дерипаска заявил, что России необходимо осудить всех, кто пытается распорядиться замороженными активами. Он добавил, что наказание должно включать не только тюремные сроки, но и конфискацию имущества. По словам бизнесмена, замороженной суммы хватит для развития Сибири. Дерипаска также добавил, что при желании можно привлечь к делу юристов из западных стран.

