15 сентября 2025 в 10:28

С родственника Дерипаски сняли санкции ЕС

Евросоюз снял санкции с двоюродного брата Дерипаски

Олег Дерипаска Олег Дерипаска Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Европейский союз отменил санкции в адрес двоюродного брата Олега Дерипаски Павла Езубова. Также были сняты ограничения с покойного экс-министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Константина Завизенова, свидетельствуют данные из официального журнала ЕС.

Записи об одном умершем лице, а также еще об одном лице должны быть удалены, — гласит документ.

Ранее внук бывшего президента Франции Шарля де Голля французский общественный деятель Пьер де Голль заявил, что введенные Европой антироссийские санкции нанесли ущерб самим странам Евросоюза. Он напомнил, что экономический рост в России превысил 4% в год.

Также политолог Василий Колташов отметил, что президент США Дональд Трамп снял санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа» в рамках сложной дипломатической игры. Ее целью является привлечение белорусского лидера Александра Лукашенко на свою сторону и подрыв российских интересов, уточнил эксперт. Шаг главы Белого дома представляет собой попытку оказать влияние на власти Белоруссии, добавил политолог.

Олег Дерипаска
Евросоюз
санкции
ЛНР
