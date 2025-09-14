Введенные Европой антироссийские санкции нанесли ущерб самим странам Евросоюза, тогда как российская экономика продемонстрировала рост, заявил РИА Новости внук бывшего президента Франции Шарля де Голля и французский общественный деятель Пьер де Голль. По его словам, экономический рост в России превысил 4% в год.

Вопреки санкциям, которые только Европе навредили, у вас экономический рост превышал 4% в год, — заявил он.

Кроме того, Пьер де Голль добавил, что инфляция в России контролируется. Также он упомянул внешнюю торговлю, которая, по его мнению, сбалансирована.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп может использовать свой призыв к странам НАТО отказаться от импорта российской нефти как стратегию затягивания введения новых санкций против России. Дело в том, что эта инициатива вряд ли найдет поддержку у большинства участников Альянса. Часть сторонников жестких мер по отношению к Москве заявили, что рассматривают предложение Трампа как способ уклониться от реальных мер против России.