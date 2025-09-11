Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 16:36

«Попытка соблазнить»: политолог о снятии санкций США с «Белавиа»

Политолог Колташов: Трамп хочет очаровать Лукашенко снятием санкций с «Белавиа»

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Президент США Дональд Трамп снял санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа» в рамках сложной дипломатической игры, целью которой является привлечение белорусского лидера Александра Лукашенко на свою сторону и подрыв российских интересов, выразил мнение в беседе с NEWS.ru директор Института нового общества политолог Василий Колташов. По его мнению, этот шаг главы Белого дома представляет собой попытку оказать влияние на власти Белоруссии.

Снятие санкций с «Белавиа» можно рассматривать и как шаг к тому, чтобы какие-никакие сообщения между РФ и США были при посредничестве белорусского авиаперевозчика, и как попытку умаслить президента Белоруссии. Соблазнить его, очаровать, обмануть и использовать против России, для того чтобы развалить СВО, чтобы США могли забрать Украину в качестве приза. Естественно, потом они заберут и Белоруссию. То есть смысл игры примерно такой, — пояснил Колташов.

При этом, по его словам, Белоруссии важно использовать предоставленные возможности, не питая иллюзий относительно истинных намерений американской стороны. Политолог также обратил внимание на внутренние противоречия в американской администрации, которые не позволяют Трампу проводить самостоятельную политику.

Что касается Лукашенко, то совершенно правильно принять уступку США после всех их омерзительных выходок и использовать возможности. В любом случае для России и Белоруссии важно, чтобы здесь был диалог, это с одной стороны. А с другой — чтобы ни в коем случае не обманываться поведением Трампа. Это человек, с которым невозможно будет договориться, тем более что он сам себе не хозяин. У него слишком много линий компромиссов и давления. Одна из линий давления — это то, что западные финансовые элиты в целом хотят уничтожить Белоруссию и Россию, — резюмировал Колташов.

Ранее представитель президента США Джон Коул заявил, что Вашингтон снял санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа». По его словам, глава Белого дома призвал «сделать это немедленно».

Трамп ранее назвал Лукашенко сильным лидером и уважаемым человеком. Он напомнил, что президент Белоруссии помиловал 16 осужденных. Глава Белого дома выразил мнение, что Лукашенко помилует и других заключенных из разных стран.

Александр Лукашенко
Белоруссия
США
Дональд Трамп
