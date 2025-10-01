В Новосибирске задержали пособника украинских телефонных аферистов

Сотрудники МВД и Росгвардии арестовали в Новосибирске подозреваемого в сотрудничестве с украинскими телефонным мошенниками, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Полиция получила сведения о местонахождении оборудования, используемого для преступлений.

Следователи нашли три квартиры в Томске, где злоумышленник установил GSM-шлюзы — специальные технические устройства, с их помощью преступники маскировали международные звонки под номера российских операторов связи. Была установлена личность подозреваемого.

В дальнейшем выявлено еще шесть квартир, арендованных и оборудованных для нелегальной деятельности, — уточнила Волк.

Во время обысков квартир были найдены и изъяты 29 GSM-шлюзов, 9 ноутбуков и других предметов. На допросе задержанный подозреваемый сообщил, что нашел эту работу по объявлению в интернете, за свою деятельность он получал в среднем по 60 тыс. рублей в месяц. В сутки только с одного шлюза осуществлялось более 46 часов разговоров, звонки совершались с территории Украины. На подозреваемого возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

