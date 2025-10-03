Полицейский попросил у украинца документы, а получил удар ножом Украинец порезал полицейского при проверке документов о воинском учете

Житель Кропивницкого ударил ножом правоохранителя при проверке документов о воинском учете, сообщила пресс-служба Национальной полиции Кировоградской области. Пострадавшего госпитализировали с ранением в предплечье. Мужчину задержали, ему грозит 12 лет колонии.

Злоумышленник был задержан на месте происшествия в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Орудие преступления изъято на проведение необходимых экспертиз, — говорится в заявлении полиции.

Ранее учащиеся первого класса и их родители в селе Святовасильевка Днепропетровской области обратились с публичным призывом освободить мобилизованного классного руководителя. Педагог был задержан территориальным центром комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Инициативная группа утверждает, что процедура мобилизации была проведена с нарушением законодательных норм.

Кроме того, организатор российского волонтерского проекта сообщил, что мобилизованные против своей воли жители Украины начали обращаться в созданный чат-бот непосредственно из территориальных центров комплектования. По его словам, люди находятся в состоянии отчаяния.