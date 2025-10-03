Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
03 октября 2025 в 20:31

Полицейский попросил у украинца документы, а получил удар ножом

Украинец порезал полицейского при проверке документов о воинском учете

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Житель Кропивницкого ударил ножом правоохранителя при проверке документов о воинском учете, сообщила пресс-служба Национальной полиции Кировоградской области. Пострадавшего госпитализировали с ранением в предплечье. Мужчину задержали, ему грозит 12 лет колонии.

Злоумышленник был задержан на месте происшествия в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Орудие преступления изъято на проведение необходимых экспертиз, — говорится в заявлении полиции.

Ранее учащиеся первого класса и их родители в селе Святовасильевка Днепропетровской области обратились с публичным призывом освободить мобилизованного классного руководителя. Педагог был задержан территориальным центром комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Инициативная группа утверждает, что процедура мобилизации была проведена с нарушением законодательных норм.

Кроме того, организатор российского волонтерского проекта сообщил, что мобилизованные против своей воли жители Украины начали обращаться в созданный чат-бот непосредственно из территориальных центров комплектования. По его словам, люди находятся в состоянии отчаяния.

Украина
полицейские
нападения
ранения
ножи
проверки
документы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пропавшую семью с ребенком под Красноярском перестали искать
Российский регион отказался от ношения хиджабов в школах
В Петербурге сняли на видео полыхающую на шоссе машину
В ЦБ объяснили, чем опасны призывы к снижению ключевой ставки
Российские ученые совершили прорыв в лечении наследственных болезней
Стала известна новая цена проезда по МСД в часы пик
Нагиев, слухи об измене жены, критика дочери: как живет актер Игорь Лифанов
Лудоман-убийца, педофил-похититель и студент-мясник: главные ЧП недели
В Белом доме заявили о возможном голосовании по шатдауну
Застрявшую в стене кошку не могли достать четыре дня
Россиянка прошла собеседование на работу и лишилась телефона
Москву накрыл неожиданный туристический бум из-за рубежа
Названо число убитых после атаки США по нарко-кораблю
Свириденко пошутила о карьерных предпочтениях на встрече G7
В Белоруссии на границе с Польшей нашли тело африканки
В МО подсчитали количество сбитых дронов ВСУ над Россией за пять часов
Полицейский попросил у украинца документы, а получил удар ножом
Биржа труда Новосибирска: как получить пособие и найти работу в 2025 году
Путин насладился звучанием редкого музыкального инструмента
США в третий раз за месяц ударили по наркобизнесу у берегов Венесуэлы
Дальше
Самое популярное
Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС
Мир

Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Цветок, который выживает в глине и под снегом! Посейте в октябре и забудьте до мая
Общество

Цветок, который выживает в глине и под снегом! Посейте в октябре и забудьте до мая

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.