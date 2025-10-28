Набиуллина заявила о разморозке активов российских инвесторов за рубежом

Половина активов российских инвесторов разморожена, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. Она добавила, что работа в этом направлении продолжается, несмотря на все сложности.

Где-то половина этих активов была разморожена, люди получили примерно половину средств разными способами, — сказала Набиуллина.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер по итогам саммита ЕС предложил Европейскому союзу рассмотреть альтернативные варианты финансирования Украины вместо замороженных активов РФ. Он выступил с данной инициативой после того, как его страна заблокировала предложение Еврокомиссии о конфискации российских суверенных средств.

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов выразил мнение, что неожиданная позиция Бельгии по вопросу использования замороженных российских активов объясняется ключевой ролью этой страны в их хранении. Именно на территории Бельгии находится клиринговый центр Euroclear, где размещено около €140 млрд (более 1,3 трлн рублей) российских средств.