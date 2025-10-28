Участники неонацистской группировки «Медведи SS» получили до 28 лет колонии Суд приговорил девятерых участников группировки «Медведи SS» к срокам до 28 лет

Южный окружной военный суд вынес обвинительные приговоры девяти участникам неонацистской группировки «Медведи SS» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), передает ТАСС. Фигурантам уголовного дела назначили сроки лишения свободы от 17 до 28 лет.

Трое из девяти подсудимых присутствовали при оглашении приговора. Суд не раскрывает информацию о местонахождении остальных фигурантов, которых осудили заочно. При этом в ходе прений сторон прокурор запрашивал для всех обвиняемых наказание в виде лишения свободы на сроки от 17 до 24 лет. Судья заявил, что суд признал подсудимых виновными.

При этом адвокат намерен обжаловать приговор. Командира и участников группировки обвинили в насильственном захвате власти, участии в незаконном формировании и прохождении обучения для осуществления террористической деятельности. Жертвами преступников стали свыше 100 человек.

Ранее казанский стрелок Ильназ Галявиев не обжаловал приговор в Верховном суде России. Осужденный пожизненно за убийство девяти человек в гимназии мог сделать это в течение полугода со дня вручения ему копии апелляционного определения.