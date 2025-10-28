Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 10:10

Участники неонацистской группировки «Медведи SS» получили до 28 лет колонии

Суд приговорил девятерых участников группировки «Медведи SS» к срокам до 28 лет

Участники диверсионной штурмовой неонацистской группы «Медведи SS» Николай Принц, Андрей Федорчук и Святослав Шевченко (слева направо) Участники диверсионной штурмовой неонацистской группы «Медведи SS» Николай Принц, Андрей Федорчук и Святослав Шевченко (слева направо) Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Южный окружной военный суд вынес обвинительные приговоры девяти участникам неонацистской группировки «Медведи SS» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), передает ТАСС. Фигурантам уголовного дела назначили сроки лишения свободы от 17 до 28 лет.

Трое из девяти подсудимых присутствовали при оглашении приговора. Суд не раскрывает информацию о местонахождении остальных фигурантов, которых осудили заочно. При этом в ходе прений сторон прокурор запрашивал для всех обвиняемых наказание в виде лишения свободы на сроки от 17 до 24 лет. Судья заявил, что суд признал подсудимых виновными.

При этом адвокат намерен обжаловать приговор. Командира и участников группировки обвинили в насильственном захвате власти, участии в незаконном формировании и прохождении обучения для осуществления террористической деятельности. Жертвами преступников стали свыше 100 человек.

Ранее казанский стрелок Ильназ Галявиев не обжаловал приговор в Верховном суде России. Осужденный пожизненно за убийство девяти человек в гимназии мог сделать это в течение полугода со дня вручения ему копии апелляционного определения.

Россия
суды
группировки
приговоры
террористы
уголовные дела
сроки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как ВСУ используют иностранных наемников
Стало известно, когда клещи уйдут в спячку в Москве
Россиянам ответили, что грозит за неправильную утилизацию мусора с дачи
Названы способы защиты прав клиентов при спорах с банками
«Руки запятнаны»: задержанный за теракт в Крыму поделился подробностями
Москвичам пообещали теплый ноябрь
В Госдуме объяснили, что входит в подарок для новорожденного
Названо имя нового секретаря Пленума Верховного суда
Трамп прошел МРТ и удивил врачей результатами
В отношении известного писателя заведено уголовное дело
Юрист раскрыл нюансы взыскания налоговых долгов по новым правилам
Политолог раскрыл последствия призыва Туска бить по объектам России в ЕС
Украину предупредили о зиме, которая может стать решающей
Гладков раскрыл число жертв в Белгородской области от атак ВСУ в октябре
Готовим немецкий картофельный салат с беконом за 20 минут! Сытно и просто
Индия поставила точку в вопросе закупок нефти у России после санкций США
Россиянам рассказали, за какие автомобильные номера можно получить штраф
Россиян предупредили о вреде ПП-продуктов без сахара
Названа дата возможного освобождения P. Diddy
Участники неонацистской группировки «Медведи SS» получили до 28 лет колонии
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.