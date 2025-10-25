Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
25 октября 2025 в 16:36

Ножи станут острыми, как бритва, за минуту: хитрость с крышками, которую оценит каждая хозяйка

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если нож перестал резать, а только мнет продукты, не спешите искать мастера или покупать дорогую точилку. Есть простой способ вернуть лезвию остроту буквально за минуту, и для этого понадобятся всего две крышки от бутылок и немного смекалки.

Секрет в том, что крышки можно превратить в мини-точильный диск, который работает почти как профессиональное устройство. Достаточно приклеить к ним кружки из наждачной бумаги, соединить крышки винтом и зажать конструкцию в шуруповерт.

Когда диск вращается, нож легко проходит между крышками, и абразив с обеих сторон равномерно снимает микрослой металла. Уже через минуту лезвие снова острое, как новое, и легко режет даже спелый помидор без лишнего усилия.

Такой способ экономит время и деньги, а главное — подходит для любых кухонных ножей. Изношенную наждачку можно просто заменить, и устройство снова готово к работе. Простое, дешевое и невероятно эффективное решение, которое стоит попробовать каждой хозяйке.

Ранее сообщалось, что обычная зубная паста станет многофункциональным средством для уборки. Мудрые хозяйки нашли необычный способ применения — замораживание пасты в формочках для льда.

ножи
советы
лайфхаки
домохозяйства
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о начале финальной битвы за Покровскую агломерацию
Поплатился жизнью? Обман Долиной закончился трагедией: что известно
Власти Сочи раскрыли обстановку около дома после ночного ЧП
Литва собирается перенести советские захоронения
Музкритик рассказал, как долго продержатся воссозданная группа «Тату»
Опасную драку рабочих связали с Mercedes без номеров и борьбой за клиентов
В Татарстане пятилетняя девочка выбросила младенца из окна
Независимый кандидат победила на выборах президента в Ирландии
В МВД заявили о выдворении из России причастных к массовой драке в Москве
Курникова появилась на улицах Майами и случайно попала на фото
«Перечеркнуть дух Анкориджа»: в Совете Федерации раскрыли планы Британии
Мужчину арестовали за кровавую расправу 30-летней давности
Актриса Дудина поделилась радостями материнства
Собаки держат в страхе белых медведей в районе мыса Челюскин
Стало известно о панике в бригаде ВСУ под Красным Лиманом
«Звук тормозов, грохот»: «семерка» протаранила остановку в Москве
Подравшимся у московского ЖК рабочим грозит депортация
Массовая драка рабочих в московском ЖК обернулась уголовным делом
Евросоюз пока не готов дать Украине кредит за счет российских активов
Названа причина, по которой дагестанцы не могут получить права в Москве
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.