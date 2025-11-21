В ИЗМИРАН рассказали, окажет ли протуберанец воздействие на Землю Специалист ИЗМИРАН Абунина: протуберанец не окажет воздействия на Землю

Оторвавшийся от Солнца протуберанец не окажет воздействия на Землю, рассказала в эфире радио «Комсомольская правда» руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина. Она объяснила, что он был направлен в другую сторону.

Любой протуберанец практически без исключений, если мы видим его именно как протуберанец, не может быть направлен в сторону Земли. И в большинстве своем, в 99% случаев, они направлены в другие стороны, — рассказала Абунина.

Она призвала метеозависимых не переживать. По ее словам, ни одной вспышки на Солнце зафиксировано не было.

Ранее иммунолог Ирина Ярцева рассказала, что во время магнитных бурь метеозависимым людям лучше оставаться дома. По ее словам, у каждого индивидуальная реакция на подобные явления.