Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 16:42

В ИЗМИРАН рассказали, окажет ли протуберанец воздействие на Землю

Специалист ИЗМИРАН Абунина: протуберанец не окажет воздействия на Землю

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Оторвавшийся от Солнца протуберанец не окажет воздействия на Землю, рассказала в эфире радио «Комсомольская правда» руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина. Она объяснила, что он был направлен в другую сторону.

Любой протуберанец практически без исключений, если мы видим его именно как протуберанец, не может быть направлен в сторону Земли. И в большинстве своем, в 99% случаев, они направлены в другие стороны, — рассказала Абунина.

Она призвала метеозависимых не переживать. По ее словам, ни одной вспышки на Солнце зафиксировано не было.

Ранее иммунолог Ирина Ярцева рассказала, что во время магнитных бурь метеозависимым людям лучше оставаться дома. По ее словам, у каждого индивидуальная реакция на подобные явления.

космос
магнитные бури
Земля
воздействие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Участник ММФ БРИКС из ЮАР рассказал, как Россия спасла Африку от нацизма
В здании одесского ТЦК прогремел взрыв
Победители викторины «Душевный дворик» получат билеты в театры Москвы
«Пишем и будем писать»: Симоньян жестко ответила на новые санкции ЕС
«Весь день расписан»: делегация Индии оказалась нарасхват на ММФ БРИКС
Алсу раскрыла, почему у нее выпирает живот в облегающих платьях
В Петербурге задержали мужчину, преследовавшего школьницу
Крым, мечта стать военным, черный список Украины: как живет Павел Трубинер
Зеленский обратился к украинцам на фоне обсуждения плана Трампа
Нежная камбала с грушей: рецепт для тех, у кого нет времени на готовку
«Черная пятница — 2025»: дата, лучшие скидки и советы по покупкам
В Госдуме предложили списывать ипотеку некоторым россиянам
Вице-губернатор Петербурга на ММФ БРИКС раскрыл глобальную роль объединения
Минтранс раскрыл, какой транспорт приравняют к электросамокатам и мопедам
Володин призвал законодательно закрепить кресты на гербе России
Полицейские «исцелили» женщину-инвилида возле монастыря
«Ближний Восток верит России»: эксперт о борьбе РФ за иранский рынок
«Законная цель»: военэксперт предрек судьбу британских войск на Украине
Ректор Горного университета дал совет странам Глобального Юга
Минск и Варшава вместе ищут подозреваемых украинцев
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.