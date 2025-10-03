Путин запустил новый модный бум Спрос на кокошники в России вырос вдвое после выступления Путина

Спрос на кокошники в России резко вырос после выступления президента Владимира Путина на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай», сообщает Telegram-канал SHOT. Женщины начали активно заказывать традиционные русские аксессуары: число заказов за сутки увеличилось вдвое. Особенно популярны красные кокошники-ободки в современном стиле.

Ранее Путин положительно оценил новую моду среди россиянок на традиционные русские наряды. Он отметил, что его искренне радует тенденция ношения кокошников и сарафанов на различных мероприятиях. По его мнению, это символизирует возрождение национальных культурных традиций.

До этого стилист и парикмахер Александр Данилов констатировал рост популярности в России моды на 1990-е годы. Эксперт объяснил этот тренд усталостью от минимализма и возросшим спросом на брюки-клеш, мини-юбки с заниженной талией, завивку и стрижку каскад.

Вместе с тем стилист Селена Сафарова рекомендовала этой осенью создавать модные образы с помощью многослойности. Она предложила сочетать одежду разных фактур и цветов, комбинируя шерсть с кожей, трикотаж с шелком и добавляя металлизированную фурнитуру.