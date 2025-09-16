Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 10:54

Стилист рассказала, как модно одеваться этой осенью

Стилист Сафарова: этой осенью стоит обратить внимание на многослойную одежду

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этой осенью стоит обратить внимание на многослойную одежду, заявила стилист Селена Сафарова. По ее словам, которые передает «Вечерняя Москва», создавая модный образ, можно сочетать разные цвета и материалы.

Не бойтесь сочетать одежду разных фактур, создавать многослойность и подбирать цвета, которые подходят именно вам. <...> Сочетайте шерсть с кожей, трикотаж с шелком, замшу с металлизированной фурнитурой. Контраст и многослойность — главный прием, а палитра, которая работает именно с вашей энергией, сделает образ не просто модным, а индивидуальным, — сообщила Сафарова.

Ранее эксперты посоветовали не переплачивать за дорогие футболки, топы и трендовые вещи. По их словам, они быстро изнашиваются и выходят из моды. Кроме того, быстро теряют актуальность яркие цвета, неоновая палитра, необычные фасоны и детали.

