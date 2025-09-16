Стилист рассказала, как модно одеваться этой осенью

Этой осенью стоит обратить внимание на многослойную одежду, заявила стилист Селена Сафарова. По ее словам, которые передает «Вечерняя Москва», создавая модный образ, можно сочетать разные цвета и материалы.
Не бойтесь сочетать одежду разных фактур, создавать многослойность и подбирать цвета, которые подходят именно вам. <...> Сочетайте шерсть с кожей, трикотаж с шелком, замшу с металлизированной фурнитурой. Контраст и многослойность — главный прием, а палитра, которая работает именно с вашей энергией, сделает образ не просто модным, а индивидуальным, — сообщила Сафарова.
Ранее эксперты посоветовали не переплачивать за дорогие футболки, топы и трендовые вещи. По их словам, они быстро изнашиваются и выходят из моды. Кроме того, быстро теряют актуальность яркие цвета, неоновая палитра, необычные фасоны и детали.