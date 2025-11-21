Международный муниципальный форум стран БРИКС
Подарки, которые подарят ребенку настоящее новогоднее чудо: выбираем презент с учетом возраста

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Новый год для детей — это время ожидания и сюрпризов, и правильно выбранный подарок может усилить ощущение праздника. Психологи отмечают, что важнее всего учитывать интересы ребенка, ведь именно это делает подарок желанным и значимым. А небольшая тайна, связанная с подарком, только усиливает впечатление и помогает сохранить новогоднее настроение.

Эксперты советуют заранее написать вместе с малышом письмо Деду Морозу, ведь так родители точно узнают, о чем он мечтает. Под елкой должен ждать сюрприз, отражающий характер ребенка: мальчики обычно радуются конструкторам и игрушечной технике, девочкам нравятся куклы и разные аксессуары.

Подростки чаще предпочитают выбирать сами, поэтому они оценят деньги или современную технику вроде наушников или колонок. Такой подход помогает подарку стать не просто вещью, а частью теплых семейных воспоминаний.

Ранее сообщалось, что новогоднее украшение дома может быть не только красивым, но и ароматным. Самые уютные и душистые елочные игрушки легко сделать своими руками из обычных апельсинов или лимонов. Этот простой способ создаст в доме по-настоящему волшебную атмосферу и сэкономит бюджет.

