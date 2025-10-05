В Госдуме рассказали о мерах поддержки педагогов Депутат Чаплин: за победу в конкурсе «Учитель года России» положен денежный приз

Победители конкурса «Учитель года России» получают миллион рублей, а призеры — по 500 тысяч, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин. Он перечислил и другие важные события педагогического сообщества, такие как «Директор года России», «Педагог-психолог» и «Первый учитель».

Победители этих состязаний не только получают почетные звания и денежные премии, но и привлекаются к экспертной работе в министерстве. Также важно понимать, что звания «Заслуженный учитель» или «Почетный работник сферы образования» — это не просто формальность. За ними стоят реальные меры поддержки, которые учреждаются как на федеральном уровне, так и по инициативе регионов. Например, в Москве обладателям звания «Почетный работник образования города Москвы» выплачивается солидная единовременная премия, — отметил Чаплин.

Он пояснил, что для получения звания «Заслуженный учитель РФ» требуется не менее 20 лет стажа и наличие ведомственной награды. Во многих регионах, например в Томской области, за этим статусом закреплена ежемесячная денежная доплата, объяснил депутат. Парламентарий добавил, что за исключительные заслуги педагоги получают высшее звание «Народный учитель РФ».

Знак «Отличник просвещения» не только подтверждает высокий профессионализм педагога, но и дает право на получение звания «Ветеран труда», которое открывает доступ к целому ряду федеральных и региональных льгот. Что касается высшего звания «Народный учитель РФ», то оно присваивается за исключительные заслуги. И хотя на федеральном уровне льгот для него нет, такие города, как Санкт-Петербург, устанавливают для народных учителей значительные ежемесячные выплаты и надбавки к окладу, — резюмировал Чаплин.

Ранее стало известно, что власти Москвы внедряют новую систему распределения стимулирующих выплат для педагогов, сообщили в столичном департаменте образования и науки. Размер материального поощрения будет напрямую зависеть от учебных достижений школьников.