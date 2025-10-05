ПВО России уничтожила 31 украинский дрон за два часа

Дежурные средства противовоздушной обороны с 15:00 до 17:00 по московскому времени уничтожили 31 украинский беспилотник самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, дроны были сбиты над территорией Белгородской, Смоленской и Курской областей. Информация о возможных повреждениях или пострадавших не поступала.

Уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 27 БПЛА — над территорией Белгородской области, три БПЛА — над территорией Смоленской области, один БПЛА — над территорией Курской области, — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении 32 украинских беспилотников над территорией страны в ночь на 5 октября. Больше всего дронов сбили над Белгородской и Воронежской областями, а также над Нижегородской, Брянской, Курской, Тульской, Тамбовской областями и Республикой Мордовия.

До этого в российских силовых структурах заявили о потерях ВСУ на Сумском направлении за три дня боев. Украинская сторона потеряла более 100 военнослужащих, танк, три единицы бронетехники и шесть артиллерийских орудий при попытках прорвать оборону группировки «Север».