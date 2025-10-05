ВСУ выпустили по регионам России почти 30 беспилотников за ночь

ВСУ выпустили по регионам России почти 30 беспилотников за ночь Силы ПВО в ночь на 5 октября сбили 32 украинских беспилотника над Россией

Дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 5 октября уничтожили более 30 украинских беспилотников в небе над Россией, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ подверглись восемь регионов страны.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

Так, 11 БПЛА удалось ликвидировать над территорией Белгородской области, еще 11 — над территорией Воронежской области. Пять дронов были сбиты над Нижегородской областью и по одному — над территориями Брянской, Курской, Тульской, Тамбовской областей и Республики Мордовия.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что один человек погиб и двое получили ранения при атаке украинских войск на Макеевку. По его словам, жертвой обстрела стала женщина 1982 года рождения. Кроме того, повреждения получили четыре жилых дома в Ленинском районе Донецка, Горняцком районе Макеевки и поселке Луганское.

До этого подросток был госпитализирован с осколочными ранениями после ночной атаки беспилотника ВСУ в селе Гора-Подол Белгородской области. 16-летний юноша получил множественные повреждения стоп в результате сброса взрывных устройств с БПЛА.