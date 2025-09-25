В Москве придумали новый подход к стимулированию учителей Стимулирующие выплаты московских учителей свяжут с результатами учеников

Власти Москвы внедряют новую систему распределения стимулирующих выплат для педагогов, сообщили в столичном департаменте образования и науки. Размер материального поощрения будет напрямую зависеть от учебных достижений школьников.

Критериями для оценки станут результаты учащихся на независимых диагностических работах, а также на основном и едином государственных экзаменах. При этом ранее установленные дополнительные выплаты за категорию и стаж работы сохранятся в полном объеме.

Оценка вклада каждого преподавателя будет проводиться на уровне предметных кафедр внутри школ. Руководители этих методических объединений получат расширенные полномочия в вопросах кадровой политики и распределения нагрузки.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил бизнесу делать стимулирующие выплаты многодетным сотрудникам для улучшения демографической ситуации в стране. По его словам, это эффективнее, чем учет семейного положения при трудоустройстве.