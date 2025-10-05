Клуб «Валдай»
05 октября 2025 в 16:55

Турецкий «батя с дивана» удивил всех на чемпионате Европы

Турецкий стрелок Юсуф Дикеч выиграл три золота на чемпионате Европы

Юсуф Дикеч Юсуф Дикеч Фото: zhaodingzhe/XinHua/Global Look Press

Турецкий стрелок Юсуф Дикеч стал главным героем чемпионской лиги Европы по стрельбе в Стамбуле, сообщает телеканал TRT SPOR. 51-летний спортсмен завоевал три золотые медали и принес Турции первое место в общем зачете.

В финале Дикеч обыграл соперника из Германии. После награждения победитель отметил, что гордится победой на родной земле и уже готовится к чемпионату мира в Каире.

Спортсмен стал известен благодаря Олимпиаде-2024 в Париже, где его спокойствие и уверенность сделали его интернет-звездой. Тогда Дикеч выступал без защитных наушников и специальных линз, сохраняя при этом невозмутимость.

Ранее российские стрелки Илья Кушагин и Елизавета Евграфова завоевали золотые медали в соревнованиях по стендовой стрельбе на III Играх стран СНГ в Азербайджане. Серебро досталось представителям Казахстана, а бронза — спортсменам из Азербайджана.

До этого сборная России по футболу стала победителем Игр стран СНГ, одержав в финале победу над командой Азербайджана со счетом 3:2. Российские футболисты смогли отыграться после счета 0:2, забив три мяча в течение пяти минут во второй половине встречи.

спортсмены
стрельба
Европа
чемпионы
