30 октября 2025 в 17:05

«Неоднозначная фигура»: в Госдуме оценили наследие Черномырдина

Депутат Обухов обвинил Черномырдина в трагических событиях в России в 1993 году

Виктор Черномырдин Виктор Черномырдин Фото: Global Look Press/Anton Kavashkin

Экс-премьер России Виктор Черномырдин был неоднозначной фигурой в истории России, заявил NEWS.ru депутат Госдумы от партии КПРФ Сергей Обухов. По словам парламентария, политик оставил спорное наследие. Он также назвал экс-премьера одним из ответственных за трагические события октября 1993 года.

Тогда Черномырдин декларировал возможность одновременных перевыборов президента и Верховного Совета, что могло бы разрешить кризис. Однако после этих договоренностей расстрел демонстрантов 4 октября и танковый обстрел парламента привели к тому, что кризис закончился трагически. В этом также есть доля вины Черномырдина. Несмотря на запомнившиеся афоризмы, минусов в его политике было гораздо больше, — сказал Обухов.

Ранее политолог Андрей Кортунов рассказал NEWS.ru, что назначение Виктора Черномырдина председателем правительства в 1992 году было вынужденным решением президента Бориса Ельцина. По его словам, это должно было стать реваншем советской хозяйственной номенклатуры, но на практике все оказалось не так.

.

Виктор Черномырдин
Россия
СССР
Борис Ельцин
Сона Рустамова
С. Рустамова
