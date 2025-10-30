Раскрыт недостаток правления Черномырдина

Назначение Виктора Черномырдина председателем правительства в 1992 году было вынужденным решением президента Бориса Ельцина, рассказал NEWS.ru политолог Андрей Кортунов. По его словам, это должно было стать реваншем советской хозяйственной номенклатуры, но на практике все оказалось не совсем так.

Черномырдин, безусловно, был талантливым руководителем, то, что называется крепким хозяйственником. Его можно отнести к категории красных директоров, но при этом он понимал, что реставрировать советскую экономику невозможно. Такое решение было бы чревато очень серьезной проблемой. То есть у него был, конечно, и здравый смысл, и управленческая хватка, и понимание того, как работает экономика, — рассказал Кортунов.

Говоря о слабых сторонах политика, политолог подчеркнул отсутствие стратегии управления. По его словам, Черномырдин больше реагировал на меняющиеся экономическую реальность, чем пытался ее формировать.

Но этот недостаток, наверное, можно считать простительным, поскольку в тех условиях, в которых ему приходилось работать, конечно, пытаться реализовывать какую-то долгосрочную стратегию, было очень трудно. То, что он делал, было во многом неизбежным, так как было вызвано внешними обстоятельствами, которые он изменить не мог. Поэтому обвинения в его адрес не совсем справедливы, — считает Кортунов.

Ранее президент России Владимир Путин привел в пример Черномырдина, говоря о подготовке энергосистемы к отопительному сезону. Он пообещал правительству рассказать о советах, полученных от политика, но не публично.