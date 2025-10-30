Семья Свечникова назначила награду за информацию о его местонахождении

Семья российского пловца Николая Свечникова, пропавшего без вести, объявила о вознаграждении в размере 1 млн рублей за любую информацию, которая поможет установить его местонахождение, передает Telegram-канал SHOT. Прошло уже больше двух месяцев с тех пор, как спортсмен исчез.

По информации канала, родственники пропавшего подали иск против организаторов спортивного мероприятия. В ближайшее время им предстоит пройти через многоэтапный судебный процесс, в рамках которого они намерены детально разобраться во всех обстоятельствах произошедшего.

Кроме того, семья объявила награду в 500 тыс. лир (около 1 млн рублей) тому, кто сможет найти Свечникова. Родственники верят, что эта информация поможет найти важные данные для продолжения поисков пропавшего спортсмена. Мать Николая в настоящее время находится в Стамбуле, где пытается получить сведения о ходе поисковых операций и возможном местонахождении ее сына.

Свечников пропал в конце августа в Стамбуле во время заплыва «Босфор 2025». По одной из версий, на соревнованиях ему стало плохо, и он начал тонуть под мостом Султана Фатиха. Предполагается, что его унесло течением под одну из набережных.

Ранее мать пропавшего в Турции пловца рассказала о планах встретиться с человеком, который видел ее сына в последний раз. По словам Галины, этот свидетель пытался предостеречь Николая во время заплыва, однако спортсмен не послушал его.