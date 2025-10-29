Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 11:36

Перестрелка в Челябинской области попала на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «112» опубликовал видео, как четверо неизвестных с оружием устроили перестрелку в поселке Першино Челябинской области. Пострадал один мужчина.

Камеры зафиксировали, как мужчины выбегают из припаркованной машины с пистолетами. Раздаются звуки выстрелов, начинается погоня, после чего стрелявшие садятся в автомобиль и уезжают.

По данным МВД Челябинска, нападавшие стреляли в человека, его допросили. Преступников активно разыскивают, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее в Тункинском районе Бурятии произошел инцидент со стрельбой, в результате которого двое мужчин 1975 и 1985 годов рождения получили огнестрельные ранения. Полиция начала расследование после сигнала от медиков, правоохранители выяснят все обстоятельства инцидента и причины конфликта.

До этого в Кизляре произошел конфликт в кафе, в ходе которого один из нападавших произвел несколько выстрелов в воздух из травматического пистолета. По предварительной информации правоохранительных органов, причиной могли стать давние споры, связанные с долговыми обязательствами. В результате стрельбы никто не пострадал.

