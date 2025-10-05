В Грузии предотвратили масштабный связанный с Украиной теракт В Грузии предотвратили диверсию и изъяли оружие и взрывчатку

В Грузии изъято крупное количество оружия и взрывчатки, предназначавшихся для диверсии, сообщает ТАСС со ссылкой на Службу государственной безопасности страны. По данным ведомства, нападение планировалось 4 октября.

Службой госбезопасности в ходе проведенных следственных мероприятий были обнаружены в большом количестве огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывные вещества с детонатором, — говорится в сообщении.

В СГБ уточнили, что диверсии должны были проходить одновременно с попыткой захвата резиденции президента. Изъятое оружие было куплено по указанию грузинского представителя одного из действующих на Украине формирований. Спецслужбы также предотвратили доставку оружия и взрывчатки в центр Тбилиси.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что массовые беспорядки в Тбилиси были организованы иностранными спецслужбами. По его мнению, все причастные к попытке посягательства на государственность страны понесут строгое наказание. Он также добавил, что Грузия не допустит свержения власти извне.