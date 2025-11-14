Украинские спецслужбы следили за российским чиновником через вазу-шпион ФСБ: при подготовке покушения на чиновника Украина применяла управляемую камеру

Украинские спецслужбы использовали замаскированную под цветочную вазу видеокамеру при подготовке покушения на российского государственного деятеля, сообщает ФСБ. В ведомстве добавили, что это спецсредство управлялось из-за границы.

В ходе проведенных мероприятий изъяты средства связи, в которых обнаружена переписка задержанных с сотрудником украинских спецслужб <...>, подтверждающая подготовку покушения, а также закамуфлированная под вазу с цветами камера видеонаблюдения с возможностью дистанционного управления и передачи данных за рубеж, использовавшаяся при подготовке диверсионно-террористического акта, — сообщили в ФСБ.

ФСБ ранее сообщила о предотвращении запланированного Киевом убийства одного из высших должностных лиц Российской Федерации. Покушение должно было произойти во время его визита к могилам близких родственников на Троекуровском кладбище в Москве. По информации ведомства, для подготовки этого преступления украинские спецслужбы завербовали четырех человек, включая мигранта из Центральной Азии.

Также в ФСБ информировали, что задержанные по данному делу должны были получить в качестве вознаграждения наркотические средства. Подозреваемые специально прибыли в Москву для реализации преступления.