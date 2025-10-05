Клуб «Валдай»
05 октября 2025 в 11:50

Поступили свежие данные по обстановке у президентского дворца в Тбилиси

Спецподразделения сняли оцепление у президентского дворца в Тбилиси

Фото: Стрингер/РИА Новости

Спецподразделения сняли оцепление и покинули территорию у президентского дворца в Тбилиси утром 5 октября, сообщает корреспондент ТАСС. Часть спецназовцев погрузила экипировку в автобусы, а другие сотрудники вошли в здание резиденции, при этом три водомета остаются на месте.

Обстановка у дворца стабилизировалась после ночных беспорядков. Коммунальные службы убирают баррикады и мусор, а поврежденное ограждение лежит на газоне. Работа по наведению порядка продолжается в штатном режиме.

Ранее стало известно, что участники протестных акций в Тбилиси прорвались на территорию двора президентского дворца на улице Атонели. Во внутреннем пространстве резиденции началось столкновение между демонстрантами и сотрудниками правоохранительных органов. Полицейские пытались оттеснить протестующих с использованием перцового аэрозоля.

Кроме того, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что массовые беспорядки в Тбилиси инспирированы зарубежными специальными службами. Глава правительства акцентировал, что все причастные лица будут подвергнуты строгой ответственности.

Грузия
спецназ
Тбилиси
дворцы
