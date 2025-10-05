«30 секунд»: удививший Путина архитектор рассказал о своей прическе Архитектор Литвинов заявил, что укладка его прически занимает 30 секунд

Главный архитектор концертного центра «Сириус» Андрей Литвинов, поразивший президента России Владимира Путина своей прической, в беседе с журналистом «России 1» Павлом Зарубиным рассказал, что на ее создание у него уходит всего 30 секунд. По словам Литвинова, в прическе проявляется его отношение к дизайну.

30 секунд. Я же говорю, это проект, здесь все рассчитано. Это просто отношение к дизайну, то, как человек передает внутренний мир через собственный образ, — объяснил архитектор.

Литвинов добавил, что внимание президента к его прическе было неожиданным. Архитектор признался, что «просто об этом не думал».

Я думал больше о том, чтобы представить объект, — сказал он.

Ранее Путин выразил удивление необычной прической Литвинова, разработавшего проект концертного зала в образовательном центре «Сириус». При этом российский лидер высоко оценил профессиональные качества архитектора и результаты его работы. Путин также отметил выдающиеся способности Литвинова.