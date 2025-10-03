Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 17:49

«Несмотря на то, что вы такой лохматый»: Путин похвалил архитектора

Путин назвал лохматым архитектора Литвинова и похвалил за работу

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин выразил удивление необычной прической архитектора Андрея Литвинова, который разработал проект концертного зала в образовательном центре «Сириус». Российский лидер высоко оценил его профессиональные качества и результаты работы. Путин отметил выдающиеся способности архитектора, передает корреспондент Павел Зарубин.

Несмотря на то, что вы такой лохматый, вы так выглядите, у вас замечательно все получается, вы просто очень талантливый человек, — заявил президент.

Ранее президент России заявил о перспективах дальнейшего расширения возможностей образовательного центра «Сириус». Глава государства подчеркнул, что на современном историческом этапе значение «Сириуса» для развития страны должно существенно возрасти. Для достижения этой цели, по словам Путина, требуется активная работа по созданию и испытанию продуктов, относящихся к «новому технологическому укладу».

Во время торжественной церемонии, проходившей в «Сириусе», российский лидер также отдал дань памяти всем героям, погибшим при защите Отечества. Он присвоил звание Героя России Жумабаю Раизову, награжденному посмертно.

