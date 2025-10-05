Клуб «Валдай»
05 октября 2025 в 15:04

Мединский прислушался к учителям и занялся своим учебником по истории

Мединский доработает учебник по истории по просьбам учителей

Владимир Мединский Владимир Мединский Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Помощник президента РФ и руководитель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский сообщил в Telegram-канале о работе над улучшением учебника по истории для шестого класса. По его словам, вторая редакция учебника «Всеобщая история» будет включать рекомендации педагогов, методистов и родителей.

Сегодня, в День учителя, с утра занимаюсь доработкой учебника для шестого класса. «Всеобщая история». Будет вторая редакция — ответ на пожелания учителей, методистов, родителей. Делаем еще понятнее и интереснее, без избыточных цифр и прочих атрибутов зубрежки, — написал Мединский.

Ранее первый замминистра просвещения Александр Бугаев заявил, что российские школы не будут переходить на электронные учебники. Он подчеркнул, что бумажные издания играют ключевую роль в формировании мировоззрения и развитии детей. При этом Бугаев отметил, что существующие школьные электронные системы не смогут заменить живое общение между учителем и учеником, но останутся вспомогательными инструментами.

