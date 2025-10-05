В Грузии заявили об изъятии оружия для диверсий

В Грузии правоохранительными органами было изъято значительное количество оружия и взрывчатых веществ, сообщает Служба государственной безопасности республики. Там отметили, что они предназначались для проведения диверсионных актов, запланированных на 4 октября.

На основании оперативной информации, Службой госбезопасности в ходе проведенных следственных мероприятий были обнаружены в большом количестве огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывные вещества с детонатором, — сказано в сообщении.

Согласно информации ведомства, диверсии должны были быть синхронизированы с попыткой захвата президентской резиденции. Отмечается, что изъятое оружие было приобретено по указанию представителя Грузии. Также были задержаны лица, которые должны были доставить оружие и взрывчатку в центральную часть Тбилиси для организации диверсионной деятельности.

Ранее президент Грузии Михаил Кавелашвили в ходе брифинга заявил, что насильственные методы смены власти в стране неприемлемы. Он пояснил, что этот процесс может быть осуществлен исключительно через выборные процедуры.