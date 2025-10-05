Клуб «Валдай»
Появились кадры с места, где самокатчик погиб под колесами мусоровоза

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Появились кадры с места ДТП, в котором мусоровоз совершил наезд на самокатчика. Как сообщает РЕН ТВ, в результате аварии погиб подросток.

Судя по появившемуся видео, на месте работают правоохранители и медики. Они накрыли тело подростка, лежащее на асфальте.

Ранее поступила информация о гибели 17-летнего молодого человека под колесами грузового автомобиля в подмосковном Домодедово. По свидетельствам очевидцев, юноша оказался в так называемой «слепой» зоне крупногабаритного транспортного средства.

В Новом Уренгое автомобиль марки ВАЗ совершил наезд на ребенка, передвигавшегося на самокате. Пострадавшего ребенка доставили в медицинское учреждение.

В Санкт-Петербурге трамвай насмерть переехал самокатчика. Происшествие случилось в Красносельском районе на пересечении улицы Доблести и Петергофского шоссе. В связи с аварией движение трамваев по маршрутам № 36 и 60 было временно изменено. На пешеходном переходе был установлен малозаметный светофор, что могло стать причиной того, что самокатчик не разглядел запрещающий сигнал.

