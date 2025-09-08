Саммит ШОС — 2025
08 сентября 2025 в 09:53

Трамвай переехал самокатчика в российском городе

В Санкт-Петербурге самокатчик погиб при столкновении с трамваем

В Санкт-Петербурге самокатчик попал под трамвай и погиб, сообщает портал 78.ru. ДТП произошло на перекрестке улицы Доблести и Петергофского шоссе в Красносельском районе.

Из-за аварии в районе временно изменили движение трамваев по маршрутам № 36 и 60. Как отметил источник, на переходе работал малозаметный светофор, в результате чего самокатчик мог не увидеть запрещающий сигнал.

Ранее в городе Железногорске-Илимском Иркутской области произошло ДТП, в результате которого мужчина на автомобиле сбил двухлетнего ребенка, который катался на самокате. Мальчик получил травмы и был доставлен в больницу.

До этого в Красном Селе на пустой дороге столкнулись два человека на самокатах. Один из них отделался испугом, второму потребовалась медицинская помощь из-за неудачного падения на спину. ДТП произошло у дома 6/6 по проспекту Красных Командиров.

В конце августа в Казани трамвай насмерть сбил пожилого мужчину. Он резко выскочил на рельсы. ЧП произошло вечером 25 августа. Машинист не заметил человека и не успел затормозить. Канал добавил, что пешеход умер на месте.

