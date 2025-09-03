Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 12:37

Два самокатчика столкнулись на пустой дороге в Красном Селе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Красном Селе на пустой дороге столкнулись два человека на самокатах, сообщает агентство новостей «Оперативное прикрытие». Один из них отделался испугом, второму потребовалась медицинская помощь из-за неудачного падения на спину.

ДТП произошло у дома 6/6 по проспекту Красных Командиров. Самокатчики столкнулись на перекрестке.

Ранее российская актриса Екатерина Шпица рассказала, что в ее 69-летнюю мать врезалась девушка на электросамокате. Она опубликовала фото нарушительницы, которая даже не извинилась перед пожилой женщиной.

До этого подмосковные врачи сняли скальп с головы 36-летнего пациента, упавшего с электросамоката, чтобы спасти ему жизнь. Мужчина получил множественные переломы черепа. Операция продолжалась более трех часов. Теперь ему предстоит долгая реабилитация.

В Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием автомобиля Opel Astra и 16-летней девушки на электросамокате. Несовершеннолетняя пересекала проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Водитель автомобиля совершил наезд на школьницу. Подростка в тяжелом состоянии увезли в больницу.

самокаты
ДТП
пострадавшие
Ленинградская область
