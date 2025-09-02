Саммит ШОС — 2025
02 сентября 2025 в 11:38

Мать российской актрисы пострадала от самокатчицы

Актриса Шпица сообщила, что ее мать сбила девушка на электросамокате

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Российская актриса Екатерина Шпица рассказала в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что в ее 69-летнюю мать врезалась девушка на электросамокате. Она опубликовала фото нарушительницы, которая даже не извинилась перед пожилой женщины.

Мама успела увернуться, в итоге повреждено только плечо — легкий ушиб. Девушка даже не попросила извинений <...> Еще и позировала маме, юмористка, — написала Шпица.

Актриса призвала выдавать права на управление электросамокатом либо ввести полный запрет этого вида транспорта. Она напомнила, что самокатчики передвигаются по тротуарам, и уже не раз это приводило к травмам у детей и стариков.

Ранее в Елабуге запретили прокат электросамокатов. Городские власти пояснили, что инфраструктура не готова к этому виду транспорта. В администрации подчеркнули, что рост числа самокатов на улицах и тротуарах создает угрозу для пешеходов и автомобилистов.

До этого мэрия Челябинска поддержала СКР по области, который блокировал прокат электросамокатов в областном центре. Предварительно, компании не обеспечили надлежащие условия эксплуатации.

