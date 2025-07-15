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15 июля 2025 в 20:38

Еще в одном российском городе запретили прокат электросамокатов

В Елабуге запретили прокат электросамокатов из-за отсутствия инфраструктуры

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Елабуге запретили прокат электросамокатов, сообщает телеканал «Татарстан 24» со ссылкой на городские власти. Отмечается, что инфраструктура города не готова к этому виду транспорта,

На заседании комиссии по безопасности дорожного движения Елабуги было принято решение запретить шеринговые сервисы СИМ на территории района. В администрации подчеркнули, что рост числа самокатов на улицах и тротуарах создает угрозу для пешеходов и автомобилистов, а операторы проката не могут гарантировать должный уровень безопасности.

Один из предпринимателей проигнорировал постановление о запрете и продолжил прокат. Его электросамокаты были обнаружены вне официального пункта выдачи и отправлены на штрафстоянку.

Ранее сообщалось, что запрет на размещение и использование средств индивидуальной мобильности (СИМ) ввели в Благовещенске Амурской области. Местные власти шли к этому постепенно на фоне травм пешеходов, аварийных ситуаций и сотен жалоб от жителей.

До этого мэрия Челябинска поддержала СКР по области, который блокировал прокат электросамокатов в областном центре. Предварительно, компании не обеспечили надлежащие условия эксплуатации и обратной связи от них так и не поступило.

Елабуга
Татарстан
электросамокаты
запреты
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