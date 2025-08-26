Переговоры Путина и Трампа на Аляске
В одном из российских городов трамвай насмерть сбил пожилого человека

В Казани трамвай насмерть сбил пожилого мужчину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Казани трамвай насмерть сбил пожилого мужчину, сообщил Telegram-канал Mash Iptash. Он резко выскочил на рельсы. ЧП произошло вечером 25 августа.

Машинист не заметил человека и не успел затормозить. Канал добавил, что пешеход умер на месте, его личность выясняется.

Ранее не имеющий водительских прав юноша устроил смертельное ДТП на трассе в Туве. За руль машины его пустила 35-летняя мать. Вместе с ними в авто на заднем сиденье были еще трое несовершеннолетних 9, 10 и 17 лет.

Отмечается, что юноша выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся в минивэном. Пассажиры легковушки с тяжелыми травмами были госпитализированы. Один из них погиб в больнице. По данным ведомства, авария произошла на 876-м километре трассы Р-257 «Енисей». В минивэне находились семь человек, включая 44-летнего водителя.

До этого в городе Бердске Новосибирской области иномарка врезалась в столб и сбила пешеходов на перекрестке. В результате происшествия пострадали женщина и двое детей. Медики диагностировали у них травмы разной степени тяжести.

