Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
05 октября 2025 в 18:00

Курица в гранатовом соусе — это что-то невероятное! Готовим по грузинскому рецепту

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Курица в гранатовом соусе — это что-то невероятное! Готовим по грузинскому рецепту. Это блюдо — воплощение гостеприимства и щедрости грузинской кухни. Нежное мясо, томлённое в бархатном соусе из граната и орехов, с ароматом специй, перенесёт вас на солнечные склоны Кавказа.

Ингредиенты

  • Курица (бёдрышки/грудка) — 1,2 кг
  • Сок гранатовый — 300 мл
  • Орехи грецкие — 150 г
  • Лук репчатый — 2 шт.
  • Чеснок — 4 зубчика
  • Масло оливковое — 3 ст. л.
  • Хмели-сунели — 1 ст. л.
  • Кинза свежая — 1/2 пучка
  • Соль — 1,5 ч. л.
  • Перец чёрный — 1/2 ч. л.
  • Зёрна граната — для подачи
  • Лавровый лист — 2 шт.

Приготовление

  1. Курицу нарежьте порционно, обжарьте до корочки. Лук нашинкуйте полукольцами, пассеруйте до прозрачности. Орехи измельчите в блендере с чесноком и кинзой.
  2. Соедините ореховую пасту с гранатовым соком и специями. В сотейник выложите курицу и лук, залейте соусом. Тушите под крышкой 40 минут на медленном огне. Подавайте с зернами граната и лавашем.

Совет: для пикантности добавьте 1 ч. л. аджики и веточку тархуна.

Ранее мы готовили куриные ножки в мешочках из фольги. Простое блюдо с картошкой.

курица
Грузия
гранаты
гранатовый сок
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ХАМАС сделало заявление о сроках освобождения израильских заложников
«Более-менее»: Челестини оценил победный матч против «Спартака»
Протестующие вновь перекрыли проспект Руставели в центре Тбилиси
Новый учебник истории, критика ИИ, глупости: куда пропал Владимир Мединский
«Не так страшно»: военный рассказал о пользе опыта физрука в зоне СВО
Богомаз озвучил последствия атаки БПЛА на «Мираторг» в Брянской области
Россиянин удивился большому счету в ресторане и вызвал полицию
«Очень незауряден»: аналитик указал на одну черту Путина
В ВСУ взбунтовались из-за «уничтожения» целой роты противников Зеленского
Тысяча туристов застряла на Эвересте: что случилось, они все умрут?
Подросток попросил ChatGPT составить план убийства одноклассника
Фейковая племянница Шойгу увела у москвичей 200 млн рублей
В Сербии раскрыли истинную цель санкций США против NIS
Кровавая перестрелка произошла в техасском ночном клубе
МИД России предупредил о дипфейке с Марией Захаровой
В Госдуме хлесткой фразой высмеяли русофобов Запада после выборов в Чехии
ЦСКА обыграл «Спартак» в матче чемпионата России
Раскрыты детали гибели россиянки на курорте в Болгарии
В Совфеде назвали показными слова Зеленского о прекращении огня
Заслуженный артист Белоруссии попал под атаку дронов в Донецке
Дальше
Самое популярное
Кочерыжки от пекинки не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски: лучше корейской моркови
Общество

Кочерыжки от пекинки не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски: лучше корейской моркови

Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле
Общество

Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле

Турецкая картофельная запеканка с кебабом. Обалденно вкусно и просто! Эта запеканка выручит за час
Общество

Турецкая картофельная запеканка с кебабом. Обалденно вкусно и просто! Эта запеканка выручит за час

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.