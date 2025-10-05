Курица в гранатовом соусе — это что-то невероятное! Готовим по грузинскому рецепту. Это блюдо — воплощение гостеприимства и щедрости грузинской кухни. Нежное мясо, томлённое в бархатном соусе из граната и орехов, с ароматом специй, перенесёт вас на солнечные склоны Кавказа.
Ингредиенты
- Курица (бёдрышки/грудка) — 1,2 кг
- Сок гранатовый — 300 мл
- Орехи грецкие — 150 г
- Лук репчатый — 2 шт.
- Чеснок — 4 зубчика
- Масло оливковое — 3 ст. л.
- Хмели-сунели — 1 ст. л.
- Кинза свежая — 1/2 пучка
- Соль — 1,5 ч. л.
- Перец чёрный — 1/2 ч. л.
- Зёрна граната — для подачи
- Лавровый лист — 2 шт.
Приготовление
- Курицу нарежьте порционно, обжарьте до корочки. Лук нашинкуйте полукольцами, пассеруйте до прозрачности. Орехи измельчите в блендере с чесноком и кинзой.
- Соедините ореховую пасту с гранатовым соком и специями. В сотейник выложите курицу и лук, залейте соусом. Тушите под крышкой 40 минут на медленном огне. Подавайте с зернами граната и лавашем.
Совет: для пикантности добавьте 1 ч. л. аджики и веточку тархуна.
Ранее мы готовили куриные ножки в мешочках из фольги. Простое блюдо с картошкой.