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05 августа 2025 в 22:12

Шашлык из свинины на гранатовом соке: сочное и нежное мясо гарантировано

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

С маринадом на гранатовом соке шашлык из свинины получается с рубиновой корочкой и изысканным кисло-сладким вкусом. С ним сочное и нежное мясо гарантировано!

Рецепт: нарежьте 1 кг свиной шейки кубиками 4–5 см, залейте маринадом из 200 мл гранатового сока, 1 измельченной луковицы, 3 зубчиков чеснока, 1 ч. л. соли, 1/2 ч. л. черного перца и 2 ст. л. растительного масла. Оставьте в холодильнике на 8–10 часов — гранатовая кислота мягко разрыхляет волокна, а натуральные сахара создают карамельную корочку при жарке. Нанижите мясо на шампуры, чередуя с кольцами лука, жарьте на углях 15–20 минут, часто переворачивая.

Готовый шашлык удивит благородным вкусом: нежная свинина с фруктовыми нотками и легкой терпкостью. Подавайте с лавашом и гранатовым соусом — этот восточный вариант шашлыка станет королем любого пикника!

Ранее стало известно, как приготовить острую свинину с нежной мякотью в духовке.

гранатовый сок
маринады
шашлыки
рецепты
Дарья Иванова
Д. Иванова
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