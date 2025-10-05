Призыв президента Украины Владимира Зеленского к одностороннему прекращению огня в небе носит исключительно показной характер, выразила уверенность член комитета Совета Федерации по международным делам Наталья Никонорова. По ее словам, которые приводит ТАСС, украинский лидер действует под влиянием внешних сил.

Призыв Зеленского к одностороннему прекращению огня, на мой взгляд, носит показной характер и вряд ли имеет реальное значение. Думаю, что решения Киева формируются под влиянием внешних сил, — убеждена Никонорова.

Она обратилась к западным кураторам Киева с призывом сосредоточиться на разработке «конкретных шагов и плана», если они хотят положить конец конфликту. Однако до сих пор страны уделяют внимание лишь «формулированию пустых призывов», констатировала Никонорова.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал призыв Зеленского к одностороннему прекращению огня в небе «голой болтовней». По его словам, веры этой болтовне нет.