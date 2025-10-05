«Веры ей нет»: в России назвали болтовней мольбы Зеленского о перемирии Сенатор Карасин назвал болтовней призыв Зеленского к прекращению огня в небе

Призыв президента Украины Владимира Зеленского к одностороннему прекращению огня в небе является «голой болтовней», заявил в беседе с «Лентой.ру» председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. По его словам, веры этой болтовне нет.

Этой болтовне цена очень небольшая, и веры ей нет. Надо работать с серьезными предложениями, которые <...> представляют собой системный взгляд на вещи. Об этом все время говорит наш президент, — отметил сенатор.

Карасин выразил убеждение, что заявления украинского лидера, сделанные в медийном пространстве, являются лишь попыткой отвлечь внимание. Он призвал кураторов Киева из западных столиц прекратить нагнетание ненависти и сосредоточиться на выработке конкретных предложений, которые Москва будет готова рассмотреть, если они окажутся серьезными.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник выразил мнение, что Зеленский призвал к прекращению огня только для того, чтобы получить передышку и восстановить системы противовоздушной обороны. Парламентарий выразил сожаление, что украинская сторона понимает только силу и не способна вести переговоры.

Президент Украины призвал к одностороннему прекращению огня в воздухе после массированного обстрела страны в ночь на 5 октября. По его словам, это «откроет путь к настоящей дипломатии». При этом Зеленский не уточнил, что именно имеет в виду.