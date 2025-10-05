Клуб «Валдай»
05 октября 2025 в 18:42

Раскрыты детали гибели россиянки на курорте в Болгарии

В Болгарии после потопа погибла 58-летняя россиянка

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На болгарском курорте Елените обнаружили тело 58-летней россиянки Елены Павлушиной после сильного ливня и потопа 3 октября, сообщает MK.RU. По данным источника, наводнение затопило отели, виллы и автомобили.

До трех часов ночи прочесывали бульдозером местность, но никого не нашли. Елена в тот день отвезла детей в школу. Сама чувствовала себя неважно: болела нога и поднялось давление. Из потопа мог выбраться только человек с хорошей физической подготовкой и мгновенной реакцией, — рассказала подруга погибшей.

Тело женщины нашел ее муж, прилетевший из Санкт-Петербурга. У Елены было трое детей: взрослая дочь в Италии и 10-летние близнецы в России. Жители курорта отмечают, что Павлушина была заботливой матерью и хозяйкой, всегда поддерживала чистоту и порядок в доме.

Ранее в Таиланде россиянин 1977 года рождения погиб во время купания в Андаманском море у побережья Пхукета. Генконсульство РФ подтвердило факт гибели туриста от утопления. Ведомство также оказывает необходимое содействие его родственникам и взаимодействует с турагентством и страховой компанией.

Болгария
россияне
смерти
наводнения
Раскрыты детали гибели россиянки на курорте в Болгарии
