Заслуженный артист Белоруссии попал под атаку дронов в Донецке Белорусский дирижер Бабарикин попал под атаку дронов в Донецке

Заслуженный артист Белоруссии Виктор Бабарикин оказался в зоне атаки беспилотников во время пребывания в Донецке, сообщает агентство «Минск-Новости». Инцидент произошел в период подготовки к юбилейному концерту композитора Владимира Вовченко, где белорусский дирижер должен был дирижировать Донецким симфоническим оркестром.

Музыкант не пострадал и подчеркнул, что главным событием стал аншлаг в зале филармонии. Дирижер отметил символическое название коллектива — «Оркестр Непокоренных», подчеркнув высокий уровень музыкантов, сохраняющих профессиональное мастерство в сложных условиях. Предстоящий концерт 5 октября включает сложную программу: фрагмент музыки к балету по «Мертвым душам» Николая Гоголя, концерт для фортепиано с оркестром, симфоническую фантазию «Македония» и другие произведения.

Ранее Минобороны России информировало о ликвидации тяжелого украинского беспилотника R-18 и пункта управления БПЛА на территории Донецкой Народной Республики. По информации ведомства, данный результат был достигнут бойцами Южной группировки войск — операторами FPV-дронов и артиллерийским расчетом.