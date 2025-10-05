«Динамо» разгромило «Торпедо» в матче КХЛ «Динамо» обыграло «Торпедо» со счетом 4:1 в матче КХЛ

В очередном туре регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» одержало уверенную победу над нижегородским «Торпедо» со счетом 4:1. Матч, прошедший на ледовой арене в Нижнем Новгороде, собрал 5500 зрителей.

Победу бело-голубых предопределили точные броски четырех разных хоккеистов: Максима Комтуа, Фредрика Классона, Артема Ильенко и Максима Джиошвили, забросившего шайбу в заключительной минуте матча. Единственную шайбу в составе хозяев на свой счет записал Владислав Фирстов на 38-й минуте.

Несмотря на победу, «Динамо» с 13 очками после 11 матчей занимает лишь седьмую позицию в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо», несмотря на поражение, сохраняет второе место на Западе с 17 очками в 13 проведенных играх.

В следующем туре «Динамо» 8 октября примет уфимский «Салават Юлаев» на домашнем льду, тогда как «Торпедо» уже 7 октября сыграет против магнитогорского «Металлурга».

Ранее в очном противостоянии лидеров конференций КХЛ омский «Авангард» обыграл ярославский «Локомотив» со счетом 4:1. Ключевым моментом матча стало удаление до конца игры форварда гостей Александра Радулова на 40-й минуте.