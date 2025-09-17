Празднование Дня города в Москве
«Мисс Беларусь-2025» стала уроженка Донецка

Титул «Мисс Беларусь-2025» завоевала родившая в Донецке 18-летняя Алена Кучерук

Алена Кучерук Алена Кучерук Фото: Социальные сети

18-летняя Алена Кучерук, родом из Донецка, завоевала титул «Мисс Беларусь-2025», передает sb.by. Девушка переехала с семьей в республику в возрасте семи лет, когда на Донбассе начинались военные действия.

После победы в конкурсе Алена заявила, что Белоруссия является ее родиной. Ее отец не переезжал в республики и остался в Донецке. Он погиб в этом году.

Ранее жительница Владивостока Анастасия Белик стала победительницей международного конкурса красоты «Миссис Европа — 2025». Из-за сложившейся политической обстановки она выступала под лентой «Дальний Восток», а не с указанием страны. Белик 31 год, она работает визажистом, участвует в благотворительных проектах и воспитывает восьмилетнего сына. В этом году она сначала завоевала титул «Миссис Владивосток», а затем стала первой вице-миссис на российском этапе конкурса «Миссис Россия Европа».

До этого 15 августа в Москве в Театральном центре «На Плющихе» состоялся финал XXV Всероссийского конкурса красоты «Миссис Россия». В нем приняли участие самые привлекательные замужние женщины со всей страны.

В этом году 46-летняя жительница Богородска Нижегородской области Елена Секретарева вышла в финал конкурса красоты для замужних женщин «Миссис Мира» (Mrs. World). Она работала в Федеральной налоговой службе и не была связана с конкурсами красоты. После женщина открыла центр содействия бизнесу и начала заниматься благотворительностью.

